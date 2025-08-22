22 de agosto de 2025 Inicio
La droguería mencionada en los audios de las coimas registra contratos por más de $100.000 millones con el Estado

Suizo Argentina S.A, que aparece nombrada por Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, lleva adelante negocios en la compra de medicamentos con distintos ministerios.

Suizo Argentina

Suizo Argentina, la droguería investigada.  

Crece el escándalo en la causa de las coimas que involucra a funcionarios del Gobierno y terminó con el desplazamiento del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo: Suizo Argentina S.A, la droguería denunciada tiene contratos por más de $100.000 millones con el Gobierno, entre los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa.

Total hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

Según consigna Ámbito, entre el 10 de diciembre de 2023 y agosto del 2025, el sitio comprar.ar informó casi una decena de adquisiciones a Suizo Argentina por parte de la cartera sanitaria.

Por ejemplo, en la compra del medicamento Asparaginasa Pegilada 750 UI/ml por un total de $1.034 millones. También por el mecanismo de contratación directa, en mayo de este año, Suizo Argentina venció con una oferta de $2.800 millones para la venta Cetuximab 500 mg.

No obstante, por la adquisición de Hormona de Crecimiento Somatotropina, el ministerio de Salud pagó abonó 861 millones de pesos, en tanto que por medicamentos oncológicos pagó 762 millones de pesos.

Al INCUCAI, la droguería le vendió Busulfan, Eltrombopag y Voriconazol por $94 millones. Por medio de una contratación directa por la adquisición de Enzalutamida de 80 mg, Suizo Argentina acordó el pago de $436 millones en julio de 2024.

Otro de los contratos de Suizo Argentina S.A

Por ejemplo, la droguería le vendió guantes para cirugía y examinación por $105 millones al Hospital Naval Buenos Aires Cirujano mayor Doctor Pedro Mallo a cargo del Ministerio de Defensa.

Actualmente, con el mismo hospital, Suizo Argentina tambien registra un contrato en etapa de adjudicación por 133 millones de pesos por la venta de solución fisiológica y solución ringer lactato. Por otro lado, por la compra de medicamentos de alto costo inmunosupresores, anticoagulantes y an-titumorales, se acordó el pago de $469 millones.

Un mes antes, por medicamentos oncológicos, cobró $365 millones. Mientras que las otras droguerías acordaron ventas por valores que oscilaron entre $1 y $184 millones. Durante ese mismo abril, acordó la venta de medicamentos anticuerpos monoclonales con cadena de frío para la División Farmacia de la Federal por $939 millones.

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Diego Spagnuolo quedó demorado en uno de los allanamientos: entregó el celular. 

Sobres con más de 250 mil dólares y celulares: qué encontraron en los allanamientos por la causa de las coimas

play

Escándalo de las coimas: hallaron a Spagnuolo y le secuestraron su celular y una máquina de contar billetes

El candidato a diputado se manifestó en redes sociales.

Grabois, sobre los audios de las coimas: "La mafia financiera vino a hacer lo de siempre"

La imagen de la Virgen con el saquito amarrillo y el pañuelo.

Saquito y pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo para la Virgen María

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

Total hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

¿Cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?.

Protección celestial: ¿cuáles son los arcángeles que nos acompañan en cada eclipse?

Las Películas imperdibles de Netflix

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

