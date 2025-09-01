Escándalo por coimas: los Kovalivker ahora pidieron cerrar la causa por "cosa juzgada" Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron el cierre de la causa originada tras los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Cosa Juzgada”. planteó la defensa de los Kovalivker, al argumentar que una investigación similar fue archivada por la Justicia. Por Vanesa Petrillo







El fiscal Rívolo ya había archivado una causa en la que se investigaba otro contrato con ANDIS por $24 millones.

El abogado Martín Magram, que representa a Eduardo Kovalivker y a sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivler, dueños de Suizo Argentina S.A. pidieron el cierre del caso por “cosa juzgada”. En un escrito presentado ante el juez federal Casanello, el letrado argumentó que las supuestas irregularidades en contrataciones de la droguería ya fueron investigadas en otra causa que fue archivada por inexistencia de delito.

En esa causa, se investigaba un contrato entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad por más de 24 mil millones de pesos, pero que a pedido del fiscal Carlos Rívolo fue cerrada y archivada.

Días atrás, el abogado planteó la “nulidad absoluta” de la nueva causa originada en los audios de Spagnuolo sobre supuestas coimas que irían a manos de funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule”Menen.

El letrado pidió la nulidad absoluta al entender se violó el derecho de defensa y del debido proceso en lo que considera una “verdadera caza de brujas”. Alegó que las grabaciones fueron obtenidas de forma ilícita y que la denuncia tiene un claro tinte político.

La causa se originó en la denuncia del abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de escandalosos audios en los que Spagnuolo habla de retornos en la ANDIS en la compra de medicamentos.