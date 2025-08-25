25 de agosto de 2025 Inicio
El Grunge Makeup volvió a estar de moda: cómo es la tendencia en el maquillaje

Este estilo reaparece con una impronta renovada. Labios intensos y miradas profundas marcan el rumbo.

Este look marcó a toda una generación en los años 90.

Allure

Durante 2025, el maquillaje con inspiración grunge volvió a llamar la atención de la industria de la belleza y de quienes buscan un estilo más arriesgado y expresivo. Este regreso trae consigo una reinterpretación moderna de un look que marcó a toda una generación en los años 90 y que hoy se presenta como una alternativa disruptiva frente al minimalismo que predominó en la última década.

El cuero cabelludo es la base de un pelo fuerte, luminoso y con volumen.
A lo largo de la historia, el maquillaje tuvo distintos distintos significados y funciones, desde el uso ritual en el Antiguo Egipto hasta la búsqueda de perfección estética en el Renacimiento. Con el paso de los siglos, cada tendencia fue reflejando el espíritu de su tiempo, ya sea para realzar rasgos, transmitir mensajes sociales o incluso simbolizar rebeldía frente a normas culturales establecidas.

El grunge makeup responde justamente a esa lógica cíclica que se observa en la moda y en la belleza. Luego de años de looks pulidos como el clean look o la piel glaseada, vuelven a surgir propuestas que apuestan por lo oscuro, lo intenso y lo imperfecto como sello de autenticidad.

Grunge Makeup

De qué se trata el Grunge Makeup y por qué vuelve a estar de moda

El estilo grunge nació a finales de los 80 y alcanzó su apogeo en los 90, acompañado por la explosión del rock alternativo y el punk. Este maquillaje se convirtió en un símbolo de resistencia contra los estándares sociales, con una estética que reflejaba desencanto, enojo y una visión crítica frente al futuro. No era solo un look, sino una manifestación cultural y política de toda una generación.

Hoy, ese espíritu regresa en un contexto donde los jóvenes también enfrentan incertidumbre social, ambiental y política. La tendencia conecta con la necesidad de expresar emociones a través de la imagen personal.

Grunge Makeup

Definir el grunge makeup es pensar en la antítesis del clean look. Mientras este último busca frescura y naturalidad, el grunge resalta lo dramático y oscuro. Los labios intensos en tonos bordó o café, junto con los ojos cargados de sombras marrones, grises o azuladas, son el sello característico. El delineado grueso y difuminado, aplicado en todo el contorno del párpado, también aporta profundidad y un aire enigmático.

Estrellas como Jenna Ortega se convirtieron en referentes actuales de esta estética, llevando en sus presentaciones un estilo gótico con sombras profundas y labios delineados de manera marcada. También figuras como Dove Cameron sumaron su impronta, apostando por delineados gruesos y terminaciones alargadas que logran darle una referencia al dramatismo del grunge original.

Algunas ideas simples para adoptar esta tendencia en el día a día incluyen:

  • Usar delineador en lápiz para rodear completamente el ojo y acentuar la mirada.
  • Elegir tonos de labial rojizos oscuros, con matices morados o marrones para mayor intensidad.
  • Apostar por sombras en marrón, gris o azul profundo para un efecto coal eyes.
  • Combinar un delineador de labios oscuro con un labial difuminado para generar volumen y contraste.

