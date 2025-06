Máximo Kirchner, sobre el fallo de la Corte: "Es un mensaje para muchos dirigentes"

"Este es un mensaje para muchos dirigentes. Cuando uno ve lo que hacen con la figura de Cristina... ¿Quien va a animarse? Es la imagen de Cristina de 'la cabeza en la pica'. El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular", sostuvo el diputado de Unión por la Patria.

"Para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con 'Ficha Limpia'. Y tienen a estos tres señores (los jueces de la Corte) que acuden a garantizar los privilegios. Buscan destruir al adversario político a través de instrumentos que han conseguido y también entregando parte del patrimonio de los argentinos. Buscan suprimir a aquel que se opone a intereses poderosos", agregó Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner en C5N Mariano Fuchila

En otro tramo de la entrevista, el referente de La Cámpora se preguntó, de modo irónico, por qué "si es tal el volumen de las pruebas que tienen, necesitaban jueces que jugaran al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri".

"Eso habla de la debilidad de lo que han hecho. Aplican el poder y nadie les pone límites, pero la sociedad argentina tarde o temprano reacciona", advirtió el diputado, y no dudó en reiterar que la decisión del máximo tribunal de Justicia del país "es un claro abuso de poder de aquellos que no pueden dar la cara y no tienen votos".

"Yo espero que se den cuenta de este abuso de poder... Que midan las consecuencias del abuso de poder porque a veces creen que el pueblo está quebrado en su autoestima, y el 19 y 20 de diciembre fue una reacción del pueblo que estaba cansado del abuso", concluyó.

Clarín, Macri y los dictados del FMI

