Enojado por la denuncia de Alberto Fernández, Ramiro Marra denunció "persecución política"

A raíz de eso, apuntó contra Santoro y contó que no lo saludó porque "no le da la cara". "Entiendo que me haya esquivado porque hoy recibí mi primer denuncia penal, recibí una persecución política", argumentó. En ese sentido, quiso diferenciarse de su rival por la jefatura de Gobierno y señaló: "Mis propuestas son totalmente distintas, excepto la que me copió: la de los subtes. Yo presenté un proyecto de ley y después fue y dijo 'subte 24 por7'".

Por otra parte, hizo mención a su posible equipo de gobierno e indicó: "Ya presenté a mi vicejefe de Gobierno y es muy demostrativo de lo que estamos buscando nosotros en la Ciudad. Mi vicejefe es un comisario retirado de la Policía Federal. Nosotros estamos preocupados por la seguridad".

"Vamos a acompañar a toda la gente que tiene una discapacidad. Acompañar con más Estado, con el Estado que hoy no está", respondió ante una pregunta por su propuesta con el tema discapacidad.

En otro momento, fue consultado por la problemática alrededor de las vacantes en las escuelas porteñas e indicó que "esa discusión está abierta todavía". "Hay que hacer una auditoría para ver donde está el problema y tratar de resolverla", agregó.

Por último, explicó que "la Ciudad necesita un cambio. Leandro Santoro no te lo va a dar. Si sos kirchnerista y queres sacar a Juntos por el Cambio, nos tenés que votar a nosotros porque somos los que vamos a ganar el balotaje".