En plena sesión del Senado, Luis Juez explotó contra el Gobierno por los incendios en Córdoba

Previamente, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, había anunciado que su bloque se abstendría en la votación. “Hemos revisado el proyecto y entendemos que no hay partidas presupuestarias asignadas”, deslizó.

Esto provocó la reacción de opositores y aliados, como en el caso de Juez. El cordobés aclaró, antes de enfurecerse, que pretendía no hacer uso de la palabra respecto de este tema para evitar el aprovechamiento político de una tragedia. Ponderó haber obtenido el apoyo de senadores con quienes mantiene grandes diferencias, para luego apuntar contra el oficialismo.

“¿Qué mierda más tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?” gritó Juez desde su banca y agregó “¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta los dirigentes políticos que hay gente que perdió todo?”.

"No voy a dejar que nos traten como imbéciles a los cordobeses"

El jefe del PRO en el Senado dijo que "el Gobierno le tiene que dar una mano al gobernador (Martín Llaryora), sin mirar de qué color político es". También mencionó que hace nueve meses que pone el pecho por el Gobierno, pero “tampoco nos vamos a callar la boca y permitir que nos traten como unos imbéciles”.

Juez no fue el único que estalló contra la gestión de Javier Milei respecto de los incendios. Juliana Di Tullio, antes de anunciar el acompañamiento de Unión por la Patria al proyecto de los tres cordobeses, compartió datos de la CONAE: “En lo que va del 2024 hubo 70 mil hectáreas quemadas, 43 mil de estos últimos incendios”. La bonaerense luego aclaró que “se ejecutaron cero (0) pesos para el manejo del fuego” durante la gestión de Milei.

Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, señaló la hipocresía del bloque oficialista respecto de la excusa de la falta de asignaciones presupuestarias para la declaración de emergencia. Hizo referencia al proyecto aprobado en esa misma sesión, de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que no especifica designaciones presupuestarias pero que el La Libertad Avanza apoyó. “Lo que le interesa al Gobierno puede salir sin asignación presupuestaria y lo que no le interesa no sale con la excusa de no tener asignación presupuestaria” dijo la larretista.

El proyecto de declaración de “emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la Provincia de Córdoba, específicamente en las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y en aquellos departamentos afectados por los incendios ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de 2024″ fue aprobado este jueves. Ahora, la definición queda en manos de Diputados.