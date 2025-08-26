En medio de la denuncia por corrupción, Guillermo Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión El jefe de Gabinete presentará el informe número 144 con más de 1300 preguntas de los diputados, en un contexto complejo para el Gobierno. Por







Guillermo Francos concurrirá este miércoles a la Cámara de Diputados para presentar el Informe de Gestión N°144, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 101, que obliga al jefe de Gabinete a rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno. No será, sin embargo, una sesión más: la presentación llega en medio del escándalo político desatada por la denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que ya generó repercusiones judiciales y que golpea de lleno la credibilidad del Ejecutivo.

El Informe de Gestión N°144 condensa 1337 preguntas elaboradas por 101 legisladores de distintos bloques. La Jefatura de Gabinete había recibido casi 3000 requisitorias iniciales que, tras un proceso de análisis y unificación, fueron sintetizadas en ese paquete de consultas.

Economía encabeza la lista de los ministerios bajo escrutinio, con 477 preguntas, seguida por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). El resto de los ministerios y organismos figuran muy por detrás: Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Cancillería (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y Procuración del Tesoro (9).

En el plano político, Unión por la Patria se posicionó como la fuerza más incisiva: envió 787 preguntas, muy por encima de la UCR (95), Democracia para Siempre (88), Encuentro Federal (82), Izquierda Socialista (64) y PRO (60). Mientras que en números individuales, Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43) se destacaron entre los diputados más activos a la hora de interpelar al Gobierno.

La sesión promete un cruce cargado de tensión. A la compleja situación económica, con inflación persistente, dificultades fiscales y resistencias en la aplicación del programa de reformas, se suma ahora el impacto político del caso ANDIS. La oposición anticipó que no dejará pasar la oportunidad de interrogar a Francos sobre los alcances de la investigación judicial, en un terreno especialmente sensible para el oficialismo, que había hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos.