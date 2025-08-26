26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En medio de la denuncia por corrupción, Guillermo Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

El jefe de Gabinete presentará el informe número 144 con más de 1300 preguntas de los diputados, en un contexto complejo para el Gobierno.

Por
El funcionario se presentará en el Congreso.

El funcionario se presentará en el Congreso.

Guillermo Francos concurrirá este miércoles a la Cámara de Diputados para presentar el Informe de Gestión N°144, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 101, que obliga al jefe de Gabinete a rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno. No será, sin embargo, una sesión más: la presentación llega en medio del escándalo político desatada por la denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que ya generó repercusiones judiciales y que golpea de lleno la credibilidad del Ejecutivo.

Te puede interesar:

Tolosa Paz: "Spagnuolo fue citado varias veces por la comisión de Discapacidad en Diputados"

El Informe de Gestión N°144 condensa 1337 preguntas elaboradas por 101 legisladores de distintos bloques. La Jefatura de Gabinete había recibido casi 3000 requisitorias iniciales que, tras un proceso de análisis y unificación, fueron sintetizadas en ese paquete de consultas.

Economía encabeza la lista de los ministerios bajo escrutinio, con 477 preguntas, seguida por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). El resto de los ministerios y organismos figuran muy por detrás: Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Cancillería (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y Procuración del Tesoro (9).

En el plano político, Unión por la Patria se posicionó como la fuerza más incisiva: envió 787 preguntas, muy por encima de la UCR (95), Democracia para Siempre (88), Encuentro Federal (82), Izquierda Socialista (64) y PRO (60). Mientras que en números individuales, Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43) se destacaron entre los diputados más activos a la hora de interpelar al Gobierno.

La sesión promete un cruce cargado de tensión. A la compleja situación económica, con inflación persistente, dificultades fiscales y resistencias en la aplicación del programa de reformas, se suma ahora el impacto político del caso ANDIS. La oposición anticipó que no dejará pasar la oportunidad de interrogar a Francos sobre los alcances de la investigación judicial, en un terreno especialmente sensible para el oficialismo, que había hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambas cámaras del Congreso definieron su rechazo a los decretos de Javier Milei.

Se oficializó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Una semana oscura para los hermanos Milei.

El plan Milei colapsa en varios flancos en el comienzo de la campaña electoral

El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

El Gobierno definió como "un empate" los resultados de los vetos de Milei en Diputados

Rating Cero

Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez?

Santiago Maratea tuvo un vínculo con la China Suárez

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

La estrella de Eternals cuenta como es su historia en Marvel.

Marvel le prometió a una estrella de Eternals que tendría 5 películas más pero no sucedió: por qué cambió todo

últimas noticias

El funcionario se presentará en el Congreso.

En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Hace 29 minutos
play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Hace 38 minutos
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar la organización.

La Argentina declaró organización terrorista al grupo venezolano Cártel de los Soles

Hace 58 minutos
Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

Hace 1 hora
El comunicado fue compartido por el presidente Javier Milei en Instagram. 

Qué dice el comunicado de la droguería involucrada en los audios de las coimas en ANDIS

Hace 1 hora