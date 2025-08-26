En medio de la denuncia por corrupción, Guillermo Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Guillermo Francos concurrirá este miércoles a la Cámara de Diputados para presentar el Informe de Gestión N°144, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 101, que obliga al jefe de Gabinete a rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno. No será, sin embargo, una sesión más: la presentación llega en medio del escándalo político desatada por la denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que ya generó repercusiones judiciales y que golpea de lleno la credibilidad del Ejecutivo.
El Informe de Gestión N°144 condensa 1337 preguntas elaboradas por 101 legisladores de distintos bloques. La Jefatura de Gabinete había recibido casi 3000 requisitorias iniciales que, tras un proceso de análisis y unificación, fueron sintetizadas en ese paquete de consultas.
Economía encabeza la lista de los ministerios bajo escrutinio, con 477 preguntas, seguida por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). El resto de los ministerios y organismos figuran muy por detrás: Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Cancillería (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y Procuración del Tesoro (9).
En el plano político, Unión por la Patria se posicionó como la fuerza más incisiva: envió 787 preguntas, muy por encima de la UCR (95), Democracia para Siempre (88), Encuentro Federal (82), Izquierda Socialista (64) y PRO (60). Mientras que en números individuales, Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43) se destacaron entre los diputados más activos a la hora de interpelar al Gobierno.
La sesión promete un cruce cargado de tensión. A la compleja situación económica, con inflación persistente, dificultades fiscales y resistencias en la aplicación del programa de reformas, se suma ahora el impacto político del caso ANDIS. La oposición anticipó que no dejará pasar la oportunidad de interrogar a Francos sobre los alcances de la investigación judicial, en un terreno especialmente sensible para el oficialismo, que había hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos.