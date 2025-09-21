Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

La histórica militante de los derechos humanos falleció este domingo en su vivienda en Laferrere, La Matanza. Buscaba a su hijo Manuel Asencio Taján, desaparecido en 1976, y se convirtió en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina.

Azucena Díaz , una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo a los 88 años. Su incansable lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina.

Saquito y pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo para la Virgen María

"Azucena era una Madre muy humilde, nacida en Tucumán, que vivía desde hace muchos en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Tenía mucha fuerza y era muy firme en sus convicciones. Así la recordaremos" , posteó Madres en Instagram.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lamentó el fallecimiento de la referente en derechos humanos y expresó: "Mucha tristeza por la partida de Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo, símbolo de fuerza, coraje y memoria. Un ejemplo de que nunca, ni en los momentos más oscuros, hay que bajar los brazos. Por ella y por los 30 mil vamos a seguir luchando".

Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital también la despidieron con un sentido mensaje: "Hasta siempre Azucena Díaz" , expresando sus condolencias y recordando su compromiso inquebrantable.

La lucha de una Madre de Plaza de Mayo

Azucena nació en el Ingenio La Florida, una localidad situada en el departamento Cruz Alta, a 30 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí residía junto a sus hijos Dora y Manuel, quien fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura.

En aquel entonces, Manuel trabajaba en el sindicato del Ingenio azucarero Concepción. Luego de su secuestro, Azucena recorrió cuarteles y comisarías de Tucumán sin encontrar a su hijo. Eventualmente, en 1980 se trasladó con su familia a Gregorio de Laferrere, buscó a las Madres y comenzó a marchar los jueves de cada semana junto a su hija.

En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la provincia de Buenos Aires declaró "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos" a Azucena Díaz, Madre de Plaza de Mayo.