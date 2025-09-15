En medio del escándalo en ANDIS, el Gobierno implementó más cambios dentro del organismo A través de un decreto, el presidente Javier Milei designó al subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo. Por







La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue en el ojo de la tormenta tras las denuncias de corrupción.

El Gobierno oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular del organismo.

La medida se implementó a través del Decreto 666/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Scigliano ingresa en reemplazo de Romina Gisele Núñez, desplazada el 22 de agosto mediante el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de ANDIS y designó como titular a Alejandro Vilches, una decisión que busca "transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan".

Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo La Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramados de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Dos operativos son realizados en barrios privados luego de que el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo confirme los dichos de Diego Spagnuolo, otro es llevado a cabo sobre una caja de seguridad en una sucursal del Banco Francés.