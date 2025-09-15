15 de septiembre de 2025 Inicio
En medio del escándalo en ANDIS, el Gobierno implementó más cambios dentro del organismo

A través de un decreto, el presidente Javier Milei designó al subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue en el ojo de la tormenta tras las denuncias de corrupción.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue en el ojo de la tormenta tras las denuncias de corrupción.

Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de LLA: foco en octubre y la cadena nacional

La medida se implementó a través del Decreto 666/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Scigliano ingresa en reemplazo de Romina Gisele Núñez, desplazada el 22 de agosto mediante el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de ANDIS y designó como titular a Alejandro Vilches, una decisión que busca "transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan".

Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo

La Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramados de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

"En los barrios privados fueron a secuestrar los registros de entradas y salidas en búsqueda de información y documentación que pueda estar guardando o escondiendo alguno de los imputados que tiene la causa", informó el periodista de C5N Paulo Kablan en Argenzuela.

De esta manera, la causa que generó un cimbronazo político en el gobierno de Javier Milei avanza en la Justicia y se esperan nuevas medidas para las próximas horas.

Paro nacional: estatales se suman a la protesta del Garrahan y las universidades contra los vetos de Javier Milei

Paro nacional: estatales se suman a la protesta del Garrahan y las universidades contra los vetos de Milei

