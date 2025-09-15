15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmaron la sesión en Diputados para tratar los vetos de Javier Milei que afecta a las universidades y el Garrahan

El debate especial pedido por la oposición será el miércoles 17 a las 13. Los legisladores buscarán insistir con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, entre otros temas.

Por
La sesión del miércoles coincidirá con la Marcha Federal Universitaria.

La sesión del miércoles coincidirá con la Marcha Federal Universitaria.

La Cámara de Diputados confirmó la sesión especial del miércoles 17 a las 13, pedida por legisladores de la oposición, en la que se buscará revertir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, entre otros temas.

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei.
Te puede interesar:

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Milei: "Esta ley es a favor de todos"

La convocatoria fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros sectores del peronismo y el radicalismo. Coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que será a las 17 frente al Congreso, y a la que se sumarán jubilados y trabajadores del Garrahan.

La oposición necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara para insistir con las leyes, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor en el caso de que el recinto esté completo. En agosto, la norma de financiamiento universitario fue aprobada con 158 votos afirmativos, mientras que la de emergencia pediátrica reunió 159.

En la sesión del miércoles también se buscará citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden informes verbales en el marco de las causas por una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso del fentanilo contaminado.

Además, se tratará de avanzar con la reforma de la Ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado y busca que los decretos se limiten a áreas específicas, evitando los "megadecretos". El objetivo es emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para que lo dictamine.

También se discutirán varias iniciativas ya dictaminadas como la declaración de emergencia en ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.

Citacion a Sesion Especial 17 de septiembre 2025 Diputados
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario afrontará una nueva semana clave para su gestión. 

Milei afronta otra semana clave: Presupuesto 2026, contener al dólar y sesión en Diputados

diputados: oficializaron la convocatoria para tratar los vetos de javier milei a universidades y salud pediatrica

Diputados: oficializaron la convocatoria para tratar los vetos de Javier Milei a universidades y salud pediátrica

diputados ya diagraman una sesion para insistir con la ley garrahan y frenar los vetos de milei

Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

El presidente Milei había adelantado que vetaría ATN, Garrahan y Financiamiento a Universidades.

El Gobierno vetó la Ley de ATN, que fue impulsada por todos los gobernadores

En la función educación los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

La UBA anunció que va a trabajar en "estado crítico" para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

play

El Gobierno ratifica que vetará las leyes de emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario y ATN

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 11 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 20 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 22 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 22 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 33 minutos