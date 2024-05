Elisa Carrió cuestionó el plan de gobierno de Javier Milei: "Puede ser un pymecidio"

La líder de la Coalición Cívica ARI aseguró que "la caída de la clase media argentina lleva además la caída de la pyme argentina". "Va a haber mucho desempleo, no se va a poder sostener", remarcó.

La líder de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió cuestionó este jueves el plan económico del gobierno de Javier Milei. Advirtió que "puede ser un pymecidio" y aseguró: "Va haber mucho desempleo, no se va poder sostener".

“La caída de la clase media argentina lleva además la caída de la pyme argentina”, señaló la exdiputada para luego detallar que con los actuales niveles de ingreso “la gente no compra ni va a comprar". "De modo tal que la caída de la clase media argentina lleva además la caída de la pyme argentina. Están entre un 40 y un 60. Hay pueblos donde han bajado hasta un 80”, explicó.

“Entonces cuando vos tenés que pagar empleados, tenés que pagar alquiler, te aumentan la luz, te aumentan el gas y además te bajan las ventas un 60 por ciento, puede ser un pymecidio”, remarcó.

Carrió La titular de la Coalición Cívica cuestionó la politica economica del gobierno de Javier Milei. Redes Sociales

En este sentido apuntó tambien contra el titular de Economía Luis Caputo. “Yo creo que esto Toto no lo ve. En general los ministros de Economía o incluso el señor Presidente no recorre el país en auto. Creo que no se ve la micro, la situación es realmente límite”, consideró Carrió en declaraciones difundidas por El Doce.

“Ellos tendrían que darse cuenta y tomar algunas medidas sobre todo porque va a haber mucho desempleo. No se va a poder sostener”, sostuvo Carrió.

Para luego ejemplificar: “Gente poderosa con 200 empleados dicen ´bueno, ahora los hago trabajar seis horas, pero dentro de dos meses los tengo que licenciar´”.

Carrió sobre el Pacto de Mayo: "Vienen para sacarse fotos"

“Yo no creo en los pactos sobre todo en esos que vienen para sacarse fotos, y tampoco creo en los gobernadores y en el Presidente sacándose fotos. Prefiero conversaciones sensatas, serias y acuerdos reales”, opinó Carrió sobre el la convocatoria realizada por el Gobierno a gobernadores de cara al 25 de mayo.

"Después al otro día comienzan los conflictos. Hay que hacer acuerdos y no sacarse fotos. Yo ya estoy harta de fotos. Yo me quedé con la última de Palito Ortega que estuvo linda”, añadió la exdiputada nacional.