Elecciones en Córdoba: sin pruebas, Luis Juez insiste con que se repartió droga a cambio de votos

"Vamos a esperar que la Justicia abra la instancia del escrutinio definitivo. Es un tema que ha dejado un montón de incertidumbre, se ralentizó y terminó con muchas irregularidades. Llaryora quiere hacer lo que no le corresponde antes de lo que corresponde, pero este tema lo va a determinar la Justicia", afirmó Juez.

Este martes, en diálogo con FM Urbana Play, el senador de Juntos por el Cambio volvió a denunciar la compra de votos por parte del oficialismo provincial. "Nunca un dirigente político en 40 años necesitó tanto aparato político y tanto recurso público para una campaña electoral", señaló, aunque no aportó pruebas.

"Fue lo que sucedió entre jueves, viernes, sábado y el mismo domingo en los barrios más humildes de Córdoba. Yo no lo había visto nunca y tengo 40 años haciendo política", destacó. Ante la consulta de María O'Donnell sobre si se había repartido drogas a cambio de votos, respondió: "Es la información que tenemos".

"La política ha llegado a límites insospechados. Los populismos, cuando no quieren aflojar el poder, son capaces de cualquier locura. A la política no le gusta hablar de estas cosas, se ponen muy incómodos, miran para el costado", sostuvo Juez.

También cuestionó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de proponer la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio a pesar de que se enfrentarían en las urnas a nivel provincial. "Estuvimos 20 días dando explicaciones de lo inexplicable. Después cada uno sacará sus conclusiones", consideró.

"Yo no responsabilizo a nadie. Si hay una derrota es nuestra, es mía, no le echo la culpa, no ando buscando víctimas. Mi esperanza es que tengamos la verdad, nada más. Lo único que quiero es que el proceso sea con transparencia", concluyó.