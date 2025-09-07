7 de septiembre de 2025 Inicio
Votó Axel Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a los vecinos a que "se expresen" y voten "a conciencia". "No es la madre de las batallas, es la madre de la democracia", afirmó.

Kicillof votó en las elecciones legislativas provinciales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó este domingo en las elecciones legislativas y convocó a todos los vecinos a participar "a conciencia" y "sin distinciones" porque "17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia".

Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

El mandatario bonaerense votó alrededor de las 10:30 en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrera" de La Plata, ubicada en 4 y 51. "Se está votando bien. Es un día soleado, para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires y lo haga a conciencia", expresó en conferencia de prensa.

Kicillof aseguró que se trata de "una elección importante" y la vive "con mucha expectativa". "Creo que el voto es el acto más importante de la democracia. Espero que todo se tenga en cuenta, que se vote a conciencia. Es una elección a la que todos le estamos dando gran relevancia", sostuvo.

En ese sentido, llamó "a todo el pueblo de la provincia, sin distinciones, a que se exprese hoy en las urnas". Consultado sobre lo que se juegan tanto el Gobierno nacional como el provincial, destacó que "no es la madre de las batallas, es la madre de la democracia" y que "17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia".

"Se expresan preferencias, pero también un futuro que se desea. El Gobierno tiene que escuchar y nosotros también. Cada proceso electoral y sus resultados tienen efectos de todo tipo. Esperemos que se desarrolle pacíficamente y que todos escuchen el resultado de las urnas", señaló.

Respecto a cómo analizará los resultados, afirmó que "la primera interpretación tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país" y por lo tanto "se mira quién tuvo más votos". "Luego hay montones de análisis para hacer, porque también se votan en 135 municipios los concejos deliberantes; después veremos la representatividad", concluyó.

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró optimista sobre la participación electoral en los comicios legislativos de este domingo y adelantó que, pese al elevado ausentismo que se registró en otras provincias, esperan que "se exprese la mayor parte" del padrón.

"El resultado está previsto a partir de las 21, tres horas después del cierre de los comicios, siempre y cuando estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales", explicó a C5N. Consultado por Bernardo Maniago sobre la participación, que en las últimas elecciones fue del 76%, Bianco confió en que no será menor.

"Nosotros hemos trabajado mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible porque eso, obviamente, le da mayor legitimidad a los resultados", concluyó.

