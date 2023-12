Elecciones en Boca: insultos y silbidos contra Javier Milei tras emitir su voto

Al mandatario nacional se lo vio fuertemente acompañado por una fuerte custodia y se demoró tres minutos en emitir su voto. Por su presencia, el operativo fue diferente, por lo que ingresó por otro sector al que están habilitados para el resto de los socios, Aristóbulo del Valle e Irala, atravesó el hall central y salió al campo de juego por la platea Sector L.

Según aseguró Daniel Fava en C5N, los presentes en el estadio y la masa donde debió emitir su sufragio lo silbaron, repudiaron con la canción “el club es de los socios” y hasta le gritaban "aguante Boca".

AHORA

Hay insultos a Javier Milei en estos momentos.

El presidente de la Nación se acercó a emitir su voto y recibió este recibimiento por parte de los socios.



Hay insultos a Javier Milei en estos momentos.



El presidente de la Nación se acercó a emitir su voto y recibió este recibimiento por parte de los socios. pic.twitter.com/SI6h8evGzP — Boca Net (@bocanet12) December 17, 2023

El repudio contra el nuevo jefe de Estado se debe a que durante toda su compaña se mostró a favor de la privatización de los clubes y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), claramente una postura en contra de los fanáticos del fútbol argentino.

Durante la campaña, el Presidente apoyó abiertamente a la fórmula opositora, sobre la que Riquelme hizo denuncias periodísticas por la supuesta intención de querer privatizar a Boca.

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, Milei admitió en Twitter sus "ganas locas de volver" a la Bombonera si el "Titán" Martín Palermo asume la conducción del equipo, una promesa de Ibarra y Macri.

Javier Milei tuit Martín Palermo Boca Mauricio Macri 26 de noviembre 2023 Twitter @jmilei

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ¿Cómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con Radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).