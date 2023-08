Elecciones 2023: votó Guillermo Favale y aseguró "es un día muy especial" 

“Desde el momento este en el que estamos votando, hasta lo que pase el resto del día. Porque al fin y al cabo decide la sociedad y lo único que estamos haciendo es ponernos a consideración de la sociedad del partido de la costa", agregó.

En referencia a cual será su actividad para lo que resta del día, Favale, que hoy también celebra su cumpleaños, detalló: “Ya tengo el día programado, lamentablemente no voy a poder almorzar con toda mi familia. Después voy a recorrer algunas escuelas y descansar un rato para descansar y esperar el momento definitivo que empieza a las 6 de la tarde".

Se mostró optimista con respecto a los resultados electorales y poder competir en las elecciones generales. "El día de mañana yo me lo imagino muy bien, no puedo decir lo que estoy pensando pero me lo imagino muy bien”, señaló.