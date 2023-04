Elecciones 2023: a partir de qué edad es obligatorio votar en Argentina

Esta ley, conocida como Ley de Voto Joven, establece que para los jóvenes con 16 y 17 años que son argentinos nativos o por opción, es opcional y no obligatorio.

En caso de no presentarse, no hay riesgo de multas ni sanciones y, además, es importante conocer que podrán hacerlo si figuran en el Padrón Electoral, en caso contrario, no podrán emitir su voto.

Si cumplo 16 años antes de las elecciones, ¿puedo votar?

Se puede votar mientras haya realizado la actualización de los datos personales luego de haber cumplido los 14 años y figures en el Padrón Electoral de tu distrito.