Elecciones 2023 en Mendoza: hasta qué hora se puede votar este domingo 11 de junio.

Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Mendoza 2023

La apertura de las mesas en los establecimientos habilitados para las Elecciones 2023 en Mendoza será a las 8 de la mañana. Desde ese momento y hasta las 18 horas, los ciudadanos podrán presentarse a sufragar. Los votantes tendrán 10 horas para cumplir con el deber cívico, pero vale remarcar que en caso de llegar sobre el cierre de las urnas, podrás ingresar al cuarto oscuro siempre que estés en el interior del establecimiento habilitado antes del horario que está programado el cierre de urnas.

Elecciones en Mendoza: qué pasa si no voto

El Código Nacional Electoral indica que todos aquellos que no se hayan presentado a votar en las Elecciones 2023 en la provincia de Mendoza y no justifiquen la ausencia (60 días), serán sancionados con una multa que va desde los $50 hasta los $500. Además, no podrán realizar tramites a lo largo de un año y no serán designados para cargo públicos por un lapso de 3 años.