Elecciones 2023 en Chaco: qué pasa si no voy a votar en las PASO

Todo aquel ciudadano que no haya asistido a las PASO provinciales por cualquier motivo, podrá presentarse a las generales del mes de septiembre sin ningún inconveniente. Sin embargo, quien no se presente a las PASO será sancionado con una multa económica.

Aquel ciudadano que no se presente a las urnas y, a mismo tiempo, no justifique la ausencia en una plazo de 60 días, tendrá que abonar una multa económica que va desde los $50 hasta los $500. Además, desde el día de las Elecciones 2023 no podrá realizar trámites en entes públicos por el plazo de un año y además, no podrá ser designado para funciones estatales por un plazo de 3 años.