El vocero presidencial usó herramientas de comunicación del Estado para dar una opinión personal

El vocero presidencial Manuel Adorni usó su habitual conferencia de prensa matutina para dar su opinión personal con relación a temas económicos. No conforme con eso, más tarde editó un video que subió a la cuenta de X (ex Twitter) de la Vocería Presidencial. De esta manera, con pocas horas de diferencia, usó dos herramientas de comunicación del Estado para expresarse a título personal.

En medio de su conferencia de prensa este viernes, Adorni expresó: "Me cansé, me corro de mi voz oficial, y te hablo a título personal, me harté de escuchar durante años a la política explicarme cómo controlando precios nos solucionaban la vida; cómo regulando sectores nos solucionaban la vida; cómo cerrando importaciones nos solucionaban la vida; cómo expoliando al campo con retenciones, con tipos de cambio y con toda una maraña de cuestiones que vamos a ir desarmando lo más rápido que podamos, nos salvaban a todos; y terminamos con una Argentina con la mitad de su población pobre, con más chicos pobres que no pobres, con 1.300.000 niños que no comen todos los días, con casi 5 millones de argentinos que no comen todos los días, aislados del mundo y en las peores aguas de la decadencia".