El temor de Mirtha Legrand luego de que Milei sugiriera que compre el Gaumont: "Es ridículo"

Luego de que la conductora se opusiera al cierre del cine, Milei compartió un posteo en X en el que un usuario pedía que adquiera el histórico establecimiento. "No me quiero pelear con este Gobierno porque toma represalias", advirtió.

Al día siguiente, Milei compartió un posteo donde un usuario de X señalaba: "Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas". La conductora rechazó la propuesta de manera contundente.

"No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo. Te da como cierto temor a expresarte", afirmó Legrand durante una entrevista con Diego Pérez en Canal de la Ciudad.

"Si cada cosa que vas a decir que al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar, es desagradable. Te quita la libertad para opinar. No dije nada malo, me sorprendí mucho cuando reaccionaron así", agregó la conductora.

Sobre el autor del posteo, aclaró que no sabe "si fue gente a favor" de Milei o no. "Yo no estoy en contra del Gobierno, pero de este Gobierno yo no quiero estar en contra porque toma represalias y es muy desagradable", concluyó.

La fuerte defensa de Viggo Mortensen al cine argentino: "Un acto sociopolítico imprescindible"

El actor estadounidense que fue criado en Argentina, Viggo Mortensen, no se olvidó del país en medio de las versiones que indican que el Gobierno va a desfinanciar al organismo y cerrar el Gaumont, entre otras cosas, y publicó un video en el que defiende el cine nacional.

"En Argentina, ir a ver cine en salas siempre fue un acto sociocultural, pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible", sostuvo. Las redes sociales lo felicitaron por estar presente en este momento para el país.