El senador Francisco Paoltroni aseguró que Javier Milei "se está divorciando del pueblo argentino"

Añadió que Milei está a tiempo de "recalcular y tomar conciencia de este grave error" que lo lleva a "no cumplir la palabra y los compromisos asumidos". "Yo sostengo las ideas por las cuales fuimos votados. Si el Presidente continúa con este asesoramiento que le ha dado Caputo, se va a divorciar del pueblo argentino que lo votó", afirmó.

Paoltroni aseguró que "a mí nadie me expulsa" de LLA y señaló que "lo primero que preguntaría es por qué, cuál es el motivo, qué hice mal" ya que "no me estoy yendo del mandato popular y de lo que la gente votó". También atribuyó los ataques que recibió en redes sociales a "los trolls de Caputo".

"Milei no es mi jefe político; mi jefe político son los 620.000 formoseños. El Presidente es mi socio político, firmamos una alianza en su momento y yo lo que estoy exigiendo es el cumplimiento de ese contrato", sostuvo. "No es mi crítica, es la palabra empeñada del propio Presidente", insistió.

El senador señaló que "no ha tenido comunicación" con el entorno de Milei "excepto con Caputo, por eso he pedido que se lo desplace de su cargo. Él me pidió que me callara de una manera insolente, pedirle a un senador de la Nación, a un representante de las provincias que se calle. Imagínese el nivel de indignación que yo tengo", afirmó.

"Lo que a mí me preocupa es que no respetemos el mandato popular, lo que dijimos que íbamos a hacer. Para mí eso es inamovible porque es la confianza, la credibilidad, la palabra empeñada, es todo. Si vos no sostenés eso no vas a tener inversiones, generación de trabajo ni recuperación económica, porque todo se basa en la confianza y acá nosotros veníamos a dar institucionalidad", concluyó.