El rol de la micromilitancia en la campaña de Massa de cara al balotaje contra Milei

Cientos de personas salieron a la calle para defender su futuro por el avance de la derecha y de cara al balotaje del domingo. La campaña electoral se plagó de testimonios de víctimas de la dictadura, excombatientes e hijos de desaparecidos que pidieron "por la democracia, no voten a Milei".

La micromilitancia salió a la calle previo a al balotaje del domingo para advertir sobre el avance de la derecha y los discursos de odio que encarna el candidato libertario, Javier Milei. Ex combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos de la última dictadura militar y personas autoconvocadas contaron sus historias y convocaron a llamar a Sergio Masa.

Dos militantes se hicieron conocidos esta semana luego de contar sus historias personales ante los pasajeros en el subte. Se trata de Ricardo Gené, médico y docente universitario de 79 años, quien brindó un emotivo discurso público en defensa de la salud y la educación pública; y Ana Fernández, una nieta de desaparecidos que reclamó ante los pasajeros: "Por favor, por la democracia no voten a Milei".

"Salí porque estoy muy preocupada porque lo que elijamos nos va a afectar a todos y a todas", dijo la mujer hija de Ana María Careaga y nieta de Esther Ballestrino de Careaga en Argenzuela por C5N.

"Improvise, un amigo me acompañó y cuando bajé, le pregunté me puse a llorar, porque realmente moviliza muchas cosas que a 40 años de democracia, este número tan simbólico, esperando hoy, veo que el 10 de diciembre corre peligro", aseguró.

Por otra parte, Gené planteó: "Las cosas no se dan por casualidad, hay un sustrato social, aumentado por la elección, en la que la población tiene temor y tiene deseos de no perder derechos ganados, con esa idea surgió esta idea, que es esto, a la cual se sumaron otros compañeros, y salimos".

En esa línea, y luego de conocerse su relato en el subte, señaló: "no me considero valiente, pero hay otro sentimiento, me emocioné, y la gente se emocionó".

"Mi impresión en este momento es que la gente no tenia conscientemente el deseo de perder el derechos, y aparece uno que les advirtió y ahí, la gente hizo una síntesis. La gente me palmeaba y para mi era inimaginable esta respuesta", agregó.

Una nieta de desaparecidos pidió en el subte que no voten a Milei con un emotivo discurso

A diez días del balotaje, una nieta de desaparecidos pidió en el subte que no voten por Javier Milei. Se trata de la hija de Ana María Careaga y nieta de Esther Ballestrino de Careaga, que contó su historia de vida ante los pasajeros con un emotivo discurso. Apuntó contra "El Tigre" Acosta, un genocida que hoy pide votar al libertario. "Por favor, por la democracia no voten a Milei", reclamó.

"Les pido disculpas estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto. Lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, cuando acá en Argentina había una dictadura, mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mi, fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo incluso su nombre. Pasó a ser una letra y un número", expresó la mujer al principio del video que fue registrado por un pasajero.

Escuchen a Anita Careaga, hija de Ana María Careaga (sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético) y nieta de Esther Ballestrino de Careaga (una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante del grupo "Los 12 de la Santa Cruz").#NuncaMasEsNuncaMas pic.twitter.com/RheVKJsEqy — Pibe Peronista (@PibePeronista) November 9, 2023

Luego explicó que su madre "fue brutalmente torturada y cumplió 17 años en ese campo de concentración". "Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres, que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar", detalló.

Visiblemente emocionada, la mujer apuntó contra el genocida Tigre Acosta, "que hoy pide que voten por Milei". "Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo. Volvimos en democracia a la Argentina", describió luego.

Finalmente, y de cara a la segunda vuelta electoral, la nieta de desaparecidos le explicó a los pasajeros que "no quiero violencia para mis hijos, amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar, eso nunca más".

Para luego dejar un contundente mensaje: "Con una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia no voten a Milei". Los pasajeros la aplaudieron.