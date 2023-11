El médico que llamó a no votar a Milei en el subte: "Los argentinos nacemos y ya sabemos que tenemos educación y salud pública"

"Pude ver que esos jóvenes que viven alejados de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, tienen la misma potencialidad que un joven que viene acá a Paraguay y Uriburu", indicó en referencia a la ubicación de la Facultad de Medicina de la UBA y añadió: "Lo que necesitaban era ese campo (universitario) cercano a sus casas donde reciban la formación".

Sobre los jóvenes estudiantes del conurbano bonaerense señaló que "aprendieron y se recibieron de médicos y trabajaron en la trinchera durante la pandemia". "¿Qué hacen estos jóvenes? Lo mismo que hice yo durante 40 años. Devolverle al país lo que el país les dio, la posibilidad de estudiar en una universidad pública y gratuita y acceder a un ascenso social innegable", destacó.

Sin embargo, lo que terminó convenciendo a este médico de salir a la calle a expresar este mensaje fue lo realizado por Anita Careaga, la nieta de desaparecidos que la semana pasada emitió un emotivo discurso en el transporte público pidiendo que los pasajeros no voten a Milei.

"Cuando yo tenía esta idea en la cabeza, el viernes la vi a Careaga con semejante relato, que ya de por si aunque no tenga ni idea me hubiera estremecido lo mismo, dije 'este es el mecanismo'", reveló y admitió que se filmó tres veces en su casa para "practicar" su discurso y se lo mostró a su familia y amigos.

"Yo soy simplemente el mensajero. Lo importante es el mensaje. Es importante no prescindir de estos dos derechos inalienables que los argentinos los tenemos adentro: tenemos educación pública desde 1896 y tenemos salud pública, no fortuitamente, desde 1948", reflexionó. "Nacemos y ya sabemos que tenemos educación y salud pública", agregó.

Por último, comentó una situación ocurrida luego de que diera su mensaje en el subte: "Cuando me bajo de la estación, viene una pareja joven que me dice que son chilenos y que me querían felicitar por lo que habían escuchado. Me dice 'en nuestro país la educación es un tema muy complicado'".

Entonces explicó algo que le contaron los visitantes: "A un señor de 50 años en Chile se le presenta el hijo de 19 y le dice 'Papá, quiero estudiar Medicina'. Y el padre todavía no terminó de pagar los estudios que él hizo 30 años antes. Esos son los vouchers".

Sobre su accionar, consideró que "la gente se emocionó porque teme mucho perder estos derechos y de repente pongo en el escenario la trascendencia que tiene defender estos derechos y todos se sintieron tocados por eso".