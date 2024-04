El rector de la UBA le respondió a Guillermo Francos: "Si se nos acaba la plata, ¿cómo hacemos para funcionar?

Gelpi salió al cruce de esta afirmación y buscó evitar polemizar con el ministro, pero dejando en clara la situación de las casas de altos estudios de todo el país. "Es su opinión, la respeto pero no la comparto. Yo le diría que escuche un poco más lo que yo he dicho porque yo no dije que cerramos mañana ni pasado, al contrario", planteó, en diálogo con Daniela Ballester en No la ven, por C5N.

"Nosotros no queremos cerrar, queremos estudiar, queremos investigar, queremos hacer la parte social. Lo que sí dije, pero no fui el único, que al ritmo al que nos están dando dinero solo podemos funcionar entre dos y tres meses, dependiendo de cada facultad", sostuvo.

"También dije que tengo la esperanza de que el Gobierno recapacite y nos vaya mandando el dinero para que podamos seguir funcionando. Si no llega el dinero en un tiempo prudencial, en algún momento vamos a tener que dejar de funcionar, porque si se nos acaba la plata, ¿cómo hacemos?", insistió el rector.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA: "La educación pública está garantizada por nuestra Constitución"

Gelpi dio detalles sobre la falta de financiamiento de parte del Gobierno. "En enero y febrero de este año el dinero para el funcionamiento vino sin ninguna actualización. Nos han prometido una actualización en marzo de un 70% que todavía no ha llegado y otra de 70% a partir de mayo, que tampoco ha llegado", sostuvo, en medio de una inflación interanual superior al 200%.

En cuanto a la marcha del martes 23, el rector aseguró que "va a ser muy grande" y señaló que "queremos contarle a la población sobre la escasez de recursos que tenemos en la enseñanza superior del país". "Nuestro problema es muy grave porque afecta a las clases, a la investigación, al rol social", remarcó.

Además, explicó que "hay un buen diálogo con la Secretaría de Educación" y que, aunque "nadie duda de que hay que hacer cambios en el país, hay que discriminar lo que funciona de lo que no funciona, esto fue parte de un recorte sin fijarse qué funciona y qué no". "Hay una contradicción: muy buena parte de los funcionarios del Gobierno son egresados de la educación pública", argumentó.

"La educación pública está garantizada por nuestra Constitución. Soy un defensor acérrimo de la educación pública, de la ciencia pública y de la salud pública. Nuestra educación superior es gratuita. Eso no está en discusión. Si hubiera que discutirlo, habría que cambiar la Constitución", enfatizó.

Gelpi rechazó las acusaciones del presidente Javier Milei, quien adujo que las universidades se niegan a ser auditadas. "No sé de dónde sacan que no queremos una auditoría. Tenemos un control externo de la Auditoría General de la Nación", señaló. "No hay personal en exceso, tanto a nivel docente como no docente", afirmó.