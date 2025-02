El Partido Justicialista cruzó a Mariano Cúneo Libarona por la designación de Lijo y García Mansilla

Martín Doñate mandó al ministro de Justicia a leer la Constitución: "Lo que queda en evidencia es que usted no sabe leer o no tiene comprensión de texto".

El dirigente realizó un extenso descargo en su cuenta de X, donde comenzó: "Ya lo creo que la Constitución Nacional es clara en su art. 99. Lo que queda en evidencia es que usted no sabe leer o no tiene comprensión de texto".

"El art. 99 en su inc. 4, reformado por la Constituyente del '94, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todos los integrantes del Poder Judicial", enfatizó.

Enseguida completó que "el inc. 19 del mismo artículo, invocado por Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable, ya que solo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc...".

Ariel Lijo García Mansilla

"Confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y no entender la Constitución Nacional", señaló.

Por último, resumió que "los integrantes del Poder Judicial y de su órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se designan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el inc. 4 del art. 99 de la Constitución Nacional" y chicaneó: "Ministro, lea la Constitución que no muerde".