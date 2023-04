"El país merece un presidente radical y la Ciudad merece un jefe de Gobierno radical", aseguró Gerardo Morales

Dardos para Milei y Cristina

Morales también se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado en La Plata y afirmó que le "llamó la atención" que "busque la polarización con el otro extremo", en referencia al precandidato por La Libertad Avanza, Javier Milei.

"No sé si quedó claro qué es lo que pienso yo de Milei. A mí me aconsejan no hablar de Milei, pero a mí me parece que hay que hablar y hablo: hay que correr el velo y hay que hablar con los chicos, con los jóvenes", manifestó Morales, quien apuntó tanto contra el referente libertario como contra la líder del Frente de Todos.

"Hay que entrar y hay que hablar con los chicos, especialmente los que están votando a Milei, que levanta la bandera de la violencia, de la venganza, las peores motivaciones de una persona cuando una persona está mal", alertó.

Gerardo Morales Martín Lousteau Juventudes Radicales Twitter @GerardoMorales

El titular de la UCR consideró, por otra parte, que la vicepresidenta en su exposición del jueves en La Plata dio una clase magistral "con gran hipocresía", porque es, según él, "la creadora del engendro del Frente de Todos".

"Ella es la responsable, es la que pone y saca funcionarios, es la que tiene funcionarios en puntos claves, desde el Anses hasta en distintas áreas de Gobierno, pero como habrán visto se pone en la tangente y mira desde afuera lo que es responsabilidad de ella, del Presidente, del ministro de Economía, de Massa, y de todas las organizaciones, de todo ese rejunte que terminó siendo el Frente de Todos, que lo que hace es pelearse y no ocuparse de los problemas de la gente". concluyó.