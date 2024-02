El oficialismo y aliados celebraron la aprobación en general de la Ley Ómnibus en Diputados

image.png

"La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una herramienta para salir de la decadencia de décadas. Felicito a todos los diputados que dieron este paso para el bienestar de los argentinos. Más inversión, más trabajo, más libertad", tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Día histórico para Argentina", publicó el ministro de Economía Luis Caputo. En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni escribió: "Un paso más en el camino de la libertad. Fin".

"No va a poder presentarse como candidato a diputado No va a pasar las paso No va a entrar No va ser candidato a presidente No va a llegar al ballotage No gana el ballotage No va a poder cambiar nada Javier Milei, la persona que nos devolvió la esperanza", tuiteó el community manager Iñaki Gutiérrez, quien hasta hace un tiempo manejaba las redes oficiales de Milei.

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine expresó: "Gracias a los 144 que apoyaron y gracias a los que no, porque así queda en evidencia a quién le importa luchar por los argentinos y a quién por sus intereses particulares Antes que termine el día haré la denuncia correspondiente a la amenaza de muerte q recibí hoy a la madrugada. Leí el Salmo 144 . Tengo la piel de gallina.

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert ponderó que desde Diputados se ha dado "un paso más hacia la libertad de los argentinos". Por su parte, el diputado del PRO Diego Santilli auguró que en argentina se viene "un cambio profundo y urgente"

"Esa fue la voluntad de millones de argentinos. La media sanción de la Ley Bases en el Congreso debe ser el punto inicial para cambiar la Argentina. Es hora de terminar con los privilegios y salir de la crisis en la que nos metió el kirchnerismo", tuiteó.

"Arrobamos en general la Ley de Bases. Si bien aún falta terminar con la votación en particular, celebro la escucha, el debate y todo el trabajo del último mes. Hemos avanzado con un proyecto indispensable para recuperar el futuro que el kirchnerismo le ha robado a los argentinos", celebró la diputada del PRO María Eugenia Vidal.