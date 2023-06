El oficialismo celebra la fórmula de unidad y sostiene que "hay que defender a muerte el modelo"

"Yo lo conozco a Sergio, hace muchos años que estamos trabajando juntos, lo vi encarando situaciones difíciles, conozco sus cualidades y para lo que argentina hoy está transitando a mi no me cabe dudas que es el mejor candidato" , expresó Mendiguren en diálogo con C5N .

A su vez, destacó haber alcanzado la unidad dentro de la coalición de gobierno donde "al no ser un partido único, siempre hay diferencias" pero "Sergio tenía muy claro y nosotros coincidimos en que es la clave de la unidad".

"Es más dijo no importa el candidato puede ser el que sea, pero lo que el sostenía era la unidad y creo que esto es lo se logró ayer que es muy importante", remarcó.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, se mostró esperanzado de cara a lo que viene próximo: "Estamos en la víspera de una gran Argentina, mantenemos el rumbo de economía productiva que basa sus fundamentos en la producción y no en la circulación, entonces hay que pasar este momento y lo vamos a pasar".

Para luego expresar la importancia de la obra del Gasoductos Néstor Kirchner donde "de gastar lo que gastamos en importaciones, ya lo estamos exportando a Chile y lo vamos hacer a Brasil". También remarcó el crecimiento económico en la minería, petróleo y gas en YPF y sostener que "hay una Argentina que sigue creciendo a pesar de todo".

"Creo que esta unidad de la fórmula que hemos logrado va a marcar el rumbo del crecimiento de la argentina. Tenemos desafíos muy fuerte como es la inflación y también tenemos algo que no s preocupa mucho que es bajar el nivel de desocupación, cuando uno no tiene empleo, no tiene salario es un drama. Nos falta recuperar el poder adquisitivo del salario, vamos por eso. Pero el modelo no se negocia", señaló de Mendiguren en C5N.

Contundente respaldo de la CGT a la fórmula Massa- Rossi

La Confederación General del Trabajo (CGT) se expresó este viernes por la noche, luego de que Unión por la Patria comunicará la fórmula de unidad compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, y expresó su total apoyo a la misma.

"La Confederación General del Trabajo saluda el compromiso y la responsabilidad del espacio Unión por la Patria al comunicar que el peronismo se presentará en las próximas elecciones con una lista de unidad", señalaron en un comunicado publicado por el triunviro Héctor Daer, en su cuenta oficial de Twitter.

Quintela respaldó la fórmula Massa - Rossi: "Primaron los intereses de la Patria"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su apoyo al anuncio de la lista de unidad que encabezará el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para competir por la presidencia.

El gobernante expresó en Twitter sus "felicitaciones" a ambos funcionarios y destacó: "Primaron los intereses de la Patria y de las y los argentinos. Tenemos formula de unidad".

En el marco del acuerdo alcanzado en estas últimas horas entre los distintos espacios de Unión por la Patria, el riojano advirtió este jueves que "no hay que descartar a Massa", luego de las negociaciones entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y Massa.