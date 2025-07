El Mercosur reiteró su apoyo a Argentina en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas

Además del presidente Javier Milei, la declaración fue firmada por sus pares de Bolivia, Luis Arce; de Brasil, Lula da Silva; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; a los que se sumaron la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto y de autoridades de Colombia, Chile y Perú.

Lula da Silva Javier Milei Cumbre Mercosur 3 Julio 2025 Mariano Fuchila

Los firmantes reiteraron "el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía" alcance, "cuanto antes, una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur y de otros foros regionales y multilaterales".

También resaltaron que la adopción de medidas unilaterales, como la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, "no es compatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas". En ese sentido, reconocieron el derecho de Argentina a promover acciones legales "contra las actividades no autorizadas".

En tanto, acordaron realizar una nueva gestión ante el Secretario General de las Naciones Unidas para solicitarle que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General "a fin de reanudar las negociaciones tendientes a encontrar, a la mayor brevedad, una solución pacífica" a la disputa.