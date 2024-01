Sin ningún tipo de texto, Milei pegó directamente el enlace que redirigía a la nota, la cual hablaba del discurso que pronunció durante su exposición en el Foro Económico Mundial de la ciudad de Davos, Suiza.

En un pasaje de la nota, desde la entidad destacan que el discurso del jefe de Estado argentino fue el más visto de todo el foro, a la vez que remarcaron los elogios que Elon Musk, figura del capitalismo, brindó desde el momento de su exposición.

Tuiter Javier Milei Batalla de Davos 24 enero 2024 Twitter @jmilei

El instituto, además, remarcó que Milei es el "líder y pensador carismático y elocuente" que los libertarios habían estado esperando hace mucho, destacándolo como "un rol modelo único".

El elogio de Giorgia Meloni a Javier Milei: "Seguramente tiene una personalidad fascinante"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó que el presidente Javier Milei "seguramente tiene una personalidad fascinante", en la previa al encuentro entre ambos en Roma en febrero. También recordó que fue la primera líder europea en comunicarse con él tras su triunfo en el balotaje de noviembre de 2023.

En diálogo con la televisión italiana, Meloni elogió a Milei y expresó que "seguramente tiene una personalidad fascinante", además de referirse al encuentro que espera tener con el Presidente el próximo mes: "Milei debería estar en Roma a principios de febrero. He hablado con él, soy la primera líder con quien ha hablado en Europa".

En otro fragmento de la entrevista, el conductor del programa le preguntó si el líder de La Libertad Avanza le había expresado "Meloni, afuera", en alusión a la expresión del economista en su última campaña electoral sobre cómo iba a organizar la administración pública en caso de imponerse en las elecciones, a lo que la ministra italiana respondió entre risas: "No, a mí no me dicho 'afuera'".

Embed Giorgia Meloni sobre Javier Milei "@JMilei debería estar en Roma a principios de febrero. Soy la primer líder de Europa con quien ha hablado. Tiene una personalidad fascinante".@GiorgiaMeloni @FratellidItalia pic.twitter.com/NPQTbsaD2l — Candela Sol (@CandelaSolSilva) January 23, 2024

Según manifestó Manuel Adorni, Milei y Meloni se reunirán el 11 de febrero en la sede del gobierno italiano en Roma, Palacio Chigi. El vocero presidencial también aclaró que "no estaba confirmada aún" un encuentro entre el libertario y el papa Francisco en esa oportunidad.

En tanto, la fecha del viaje coincide con la canonización en el Vaticano de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, que se conoce popularmente como 'Mama Antula', un acontecimiento sobre el cual Milei había expuesto su voluntad de ir.