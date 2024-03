El mensaje de Ignacio Torres a Javier Milei: "Para traer inversiones hay que tener calidad institucional y paz social"

"En la Argentina el lobby existe, pero se ejerce de una manera muy dañina y en ámbitos donde, la verdad, no le da respuestas a la gente. Lo primero que hay que tener es calidad institucional y algo que es fundamental que es la paz social" , expresó el gobernador patagónico en el encuentro de la AmCham Summit 2024.

Allí, Torres realizó varias críticas contra el Gobierno nacional y remarcó que "gobernar también es explicar, es parte central". "Quiero que al Gobierno le vaya bien, pero es fundamental ser inteligente en cuanto a las formas. Estamos ante una oportunidad histórica en la Argentina, pero también ante un grave peligro de boicot por no entender que necesitamos juntar a todas las partes para que esa reforma sea posible", alertó.

El chubutense rechazó también "la locura de estar discutiendo sobre tuits en una Argentina que está agonizando" en alusión al uso que Milei hace de las redes sociales y afirmó que el Gobierno debe "tener la humildad suficiente para entender que la Argentina es heterogénea y que más allá de la General Paz hay realidades muy distintas y hay que escucharlas".

También recordó la polémica frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la baja densidad poblacional de Chubut y la gran cantidad de guanacos que habitan el territorio de la provincia patagónica y consideró que esos comentarios van "en contra de cualquier consenso".

"Las nuevas generaciones pasan todo el tiempo con el celular. Cuando hay una lógica comunicacional que fomenta el racismo, la violencia, la homofobia, la burla... Eso es peligroso. En lo personal a mí no me molesta (ser víctima de los trolls), sino que me molesta que los más chicos convivan todo el día naturalizando lo que está mal", indicó el gobernador.

Torres exigió al Gobierno definiciones sobre la ley que va a enviar al Congreso

Consultado sobre el Pacto de Mayo que propuso Milei a los gobernadores, Torres reprochó que se trata de un texto "declarativo" porque "muchas cosas son redundantes porque están escritas en la Constitución".

"Lo importante es la letra fina que va al Congreso y no hay que esperar a mayo, tiene que estar ya", manifestó.