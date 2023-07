El guiño de Javier Milei a Mauricio Macri: "El único que no me defraudó"

El precandidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei , aseguró que el único político que "que no me defraudó es Mauricio Macri" , en medio de las críticas a los dos aspirantes al Ejecutivo de Juntos por el Cambio por presuntas operaciones de prensa en su contra.

"De Juntos por el Cambio, el único que no me defraudó fue Macri. Desafortunadamente parece que la ambición de poder de Bullrich la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer algo así", resaltó en diálogo con A24.

Además, reveló una "operación" directa de la precandidata hacia su figura. "De todas las operaciones de las que he sido víctima en el último mes está involucrada la señora Bullrich", sostuvo.

"Nosotros hacemos caminatas sorpresas porque queremos reacciones espontáneas", ejemplificó y luego explicó qué sucedió: "Su candidata a concejal por Tigre es la que me vino a escrachar. Entonces, me hicieron inteligencia y me plantaron a una mujer para que venga y me escrache".

También se refirió, a las acusaciones por la venta de candidaturas dentro de La Libertad Avanza y un supuesto escrache que recibió el martes pasado en un homenaje por el atentado a AMIA. "Nadie pudo demostrar nada y que las acusaciones son falsas", señaló.