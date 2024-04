El exfutbolista sostuvo que el modelo de Sociedad Anónima Deportiva "podría potenciar a los clubes argentinos", aunque pidió "que no sea obligatorio".

El presidente Javier Milei destacó un comentario del exfutbolista Sergio "Kun" Aguero , quien apoyó la posibilidad de que los clubes argentinos se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) , aunque pidió "que no sea obligatorio".

En una de sus habituales transmisiones por Internet, Agüero respaldó la chance de privatizar las instituciones del país, que es una de las ideas del Presidente tras su asunción el último 10 de diciembre: "Digo que podría potenciar a los clubes argentinos y lo sigo sosteniendo. Es lo que pienso y no me voy a callar por lo que pienso, de que los clubes sean privatizados pero que no sea obligatorio, que siempre lo dije".