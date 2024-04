Por primera vez Javier Milei habló de una posible reelección: "Podría llegar a estar por ocho años más"

En esa línea, el jefe de Estado expresó: "Recurrentemente saco temas, planteo discusiones que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo".

milei paraguay

Durante su participación, el Presidente defendió los recortes que realizó en la economía y dijo que está haciendo el ajuste "más grande" de la historia.

"Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional). Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando", explicó Milei.

El cruce de Javier Milei con un periodista paraguayo

Durante su participación, el Presidente discutió con el periodista Jorge Torres Romero, encargado de conducir el evento, al que acusó de haberle faltado el respeto por una pregunta que le formuló.

Romero le preguntó a Milei qué pasaría en caso de que las políticas que viene llevando adelante no prosperen, algo que molestó al mandatario.

"Jorge, me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada. Estás rayando la grosería. Vos me estás diciendo 'ustedes describen muy bien, pero después pasan estos desastres'. Te aviso que yo recién ingresé en política hace dos años. Y que llevo recién como Presidente de la Nación poco más de casi 120 días. Por lo tanto, esa apreciación es absolutamente fuera de lugar y no tiene ningún sentido", le cuestionó Milei.

Embed - MILEI se CRUZÓ con un PERIODISTA de PARAGUAY

El periodista trató de explicarle el sentido de su pregunta, pero Milei lo interrumpió inmediatamente: "Le pido por favor que además no me insulte, lo entendí perfectamente. Que usted no esté al tanto y haga referencias inválidas no es que yo no lo entendí. Usted se comportó como un grosero".

La Libertad Avanza se lanza en la Ciudad de Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este domingo un acto de lanzamiento de la Libertad Avanza como partido la Ciudad de Buenos Aires junto a referentes del espacio, con la mira puesta en las elecciones legislativas.

La armadora política libertaria trabaja en la conquista de la personería jurídica de la fuerza que llevó a su hermano, Javier Milei, al frente de la Presidencia. Con intenciones de expandirse a nivel nacional, la funcionaria clave del Gobierno busca que el espacio tenga presencia en todas las provincias por lo que este domingo será participe de una actividad de lanzamiento y pre afiliación.

El evento será a las 17 en el bar Gabbana, ubicado en Godoy Cruz al 1752, en el barrio porteño de Palermo, y contará con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el legislador de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.