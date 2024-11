El Gobierno reglamentó la desregulación del servicio de rampa en aeropuertos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgTransporte/status/1854834477500944662&partner=&hide_thread=false Las fuerzas de seguridad podrán brindar servicios aeroportuarios y de rampa en los aeropuertos del país pic.twitter.com/21c4gtyhEX — Secretaría de Transporte (@ArgTransporte) November 8, 2024

La medida había sido comunicada el jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa con la intención de ponerle fin a Intercargo. “Dispóngase que toda autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general tendrá una duración de 15 (quince) años, desde su emisión y deberá ser renovada automáticamente si se cumpliesen los estándares de seguridad operacional”, agrega.

Suma que al haberse desregulado totalmente los servicios operacionales de rampa en los aeropuertos, todo operador privado que quiera brindar servicios, puede hacerlo e Intercargo “deberá competir como cualquier empresa”.

Esta normativa está enmarcada en el principio de “Silencio positivo” con el objetivo de desburocratizar y agilizar las tramitaciones necesarias.

"Terrorismo sindical" y "pasajeros secuestrados": los términos empleados por el Gobierno para referirse al paro del personal aeronáutico

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió en términos muy duros a los trabajadores de Intercargo, a quienes calificó de "terroristas sindicales" y acusó de "secuestrar pasajeros".

"Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral, o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros", advirtió el vocero.

Remarcó además que la medida "no es ni más ni menos que el fin de intercargo tal como lo conocíamos hasta ahora" y "un paso más para sepultar al terrorismo sindical, que no tuvo pruritos para secuestrar a más de 2.000 personas en diez aviones".

"A este gobierno no le tiembla el pulso. No le tembló el pulso para sacarle los privilegios al sindicato de pilotos de (Pablo) Biró y no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes".