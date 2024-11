Tras el paro sorpresivo de Intercargo, el Gobierno anunció que desregulará el servicio de rampas en los aeropuertos

El funcionario explicó además que "se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar, en casos de emergencia, y de manera temporal y excepcional, los servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general".

Adorni estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además del secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Los trabajadores de Intercargo iniciaron por la tarde una "asamblea informativa" para analizar la situación luego del despido de 15 empleados que habían participado el miércoles de la retención de tareas que derivó en demoras, cancelaciones y miles de pasajeros afectados.

Debido a estas asambleas no se realizó la carga de valijas ni la atención en pista a los vuelos de Flybondi, Jetsmart, Gol, Sky y Latam.

"Terrorismo sindical" y "pasajeros secuestrados": los términos empleados por el Gobierno para referirse al paro del personal aeronáutico

Adorni se refirió en términos muy duros a los trabajadores de Intercargo, a quienes calificó de "terroristas sindicales" y acusó de "secuestrar pasajeros".

"Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral, o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros", advirtió el vocero.

Remarcó además que la medida "no es ni más ni menos que el fin de intercargo tal como lo conocíamos hasta ahora" y "un paso más para sepultar al terrorismo sindical, que no tuvo pruritos para secuestrar a más de 2.000 personas en diez aviones".

"A este gobierno no le tiembla el pulso. No le tembló el pulso para sacarle los privilegios al sindicato de pilotos de (Pablo) Biró y no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes".