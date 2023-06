El Gobierno pidió el esclarecimiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowksi

"La historia de Cecilia debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan", continuó.

https://twitter.com/gabicerru/status/1669395053117046797 ¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi? Es imprescindible saber con celeridad que sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia.



Ayer Chaco se movilizó de forma masiva y contundente para reclamar respuestas efectivas. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 15, 2023

Luego apuntó contra "la especulación de ciertos sectores" y señaló: "Queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer".

Más temprano, la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, había afirmado que desde el Gobierno "se esconden y no hablan" sobre el caso que ya tiene varios detenidos integrantes de las familia Sena vinculados a la política.

La exministra de Mauricio Macri sostuvo que "cada vez que hay un drama en Argentina, el Gobierno en vez de estar al lado de las víctimas, al ser los victimarios parte de su movimiento, se esconden, no hablan"

Por su parte, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, criticó: "La desaparición de Cecilia es la consecuencia de un Estado paralelo con personajes que manejan dineros públicos sin control y se enriquecen".

Horacio Rodríguez Larreta también aprovechó para hablar sobre el caso que conmueve Chaco. "Estuve hace dos días en Saénz Peña, una situación sensible, dramática. Lo que esperamos que la Justicia investigue a fondo, que no se meta la política para saber que pasó, eso necesitan no solo los chaqueños sino todos los argentinos", planteó.

Caso Cecilia Strzyzowski: su pareja amplió su declaración como acusado de femicidio

Trascendieron varios detalles de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que desapareció en Resistencia hace 13 días. Hasta el momento hay 7 detenidos y continúan los rastrillajes en la localidad de Puerto Tirol.

En el programa Argenzuela en C5N, el periodista Paulo Kablan indicó que a pesar del secreto de sumario en la causa "la última activación del celular de la víctima fue en una zona muy amplia de cientos de hectáreas donde está el campo de la familia de todos los detenidos de apellido Sena".

En el lugar se encontraron "manchas hemáticas, que al parecer fueron borradas" adonde se llegó por la declaración de uno de los detenidos Gustavo Melgarejo, empleado de los dueños del campo. Es el único de los que declaró y que marcó el lugar y quedó imputado como cómplice del presunto homicidio.

La interpretación de la fiscalía penal es que la mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, en el campo de los Sena, por su pareja, que las manchas de sangre fueron limpiadas, y que deberá cotejarse si pertenecen a una persona y a quien.

Entre los signos escabrosos de la causa, se sabe que en el campo de los Sena "hay un criadero de cerdos" que habría servido para deshacerse del cuerpo de la víctima ya que estos animales, en caso de comer los restos, no dejan huellas o rastros del hecho criminal, en este caso en particular. "Levantaron huesos de animales y otros huevos que hay que descartar que sean huesos humanos... Cuando se alimenta a los chanchos el alimento se tritura... por lo cual no dejarían rastros", aseguró Kablan.

Los detenidos hasta el momento

En la causa en la que se detuvo a integrantes de la familia Sena, el padre Emerenciano, la madre Marcela Acuña y a su hijo, César, pareja de Cecilia. El joven está imputado por el homicidio agravado por el vínculo.

González, es una asistente del matrimonio, aprehendida junto a su esposo, Gustavo Obregón y otra persona cuya identidad se desconoce.

Los procedimientos se llevaron adelante por el Ministerio Público Fiscal con la incorporación del fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez al caso, que acompañará en la investigación al fiscal de Investigación N°4 Jorge Cáceres Olivera.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar