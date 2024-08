El gobierno de Misiones ofreció una recompensa para quien brinde datos sobre el paradero de Germán Kiczka.

"He decidido establecer una recompensa de 5 millones de pesos para quienes brinden datos precisos del paradero de los prófugos, en consideración de la gravedad de los aberrantes delitos contra la infancia anteriormente mencionados", precisó en el mismo comunicado e indicó que ante "cualquier información, comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana".

Embed De acuerdo a los respaldos y predisposición de organismos internacionales como Interpol, que ha determinado la alerta roja en la búsqueda del diputado provincial desaforado del frente Cambiemos/partido Activar Germán Kiczka y de su hermano, Sebastián Kiczka, que cuentan con una… — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 27, 2024

Tras su desafuero en la Cámara de Diputados de la provincia, el juez penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria realizó este viernes el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no se descarta que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado de Argentina.

"Se sospecha que salieron por un paso fronterizo clandestino desde la provincia de Misiones y que hoy estarían en España", indicó la periodista Yanina Álvarez en C5N.

Los audios que confirman que Kiczka estuvo en Puerto Iguazú: crece la hipótesis de fuga al exterior

El diputado misionero Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia y quien está prófugo de la Justicia, estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la sospecha de que huyó con destino a Brasil o Paraguay desde allí. Su presencia se confirmó por dos audios que se sumaron a la causa y dan cuenta de que estuvo en el lugar antes de que perdiera sus fueros.

Una de las notas de voz, en la que se escucha al propio diputado, expresa: "Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".