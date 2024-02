Hubo más de 30 cuadras de fila y los manifestantes no fueron recibidos por la ministra Pettovello.

Tras la movilización al Ministerio de Capital Humano, el Gobierno insiste en que los comedores que no cumplan los requisitos "no recibirán nada" . En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que se está llevando adelante "un proceso de ordenamiento" para quitar intermediarios y remarcó que a "nadie le va a faltar alimento".

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", dijo la ministra Sandra Pettovello después de que decenas de manifestantes se congregaran fuera del edificio.