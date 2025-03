El Gobierno evalúa incorporar un botón silenciador en las conferencias de prensa

"La regla es una pregunta por periodista y sin repregunta. Hay veces que los periodistas hacen dos o tres preguntas y se arma un cruce picante. Bueno, no quiere más cruces Manuel Adorni", explicó Ayerdi.

La periodista de C5N precisó que desde hace unas semanas "en el despacho de Adorni hay una resolución que dice, entre otras cosas, que los periodistas hombres tendrán que ir en saco y corbata a las conferencias".

"Otra de las nueva resoluciones es que los influencers y youtubers podrán acceder a las conferencias de prensa y preguntar, más allá de que estén acreditados o no", agregó Ayerdi.

Apertura de sesiones: las denuncias de los periodistas acreditados en Congreso

La expectativa por la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de este sábado tuvo un fuerte llamado de atención ante las restricciones a los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación y reporteros gráficos que se verán perjudicados en su labor. Los cronistas Déborah de Urieta, David Cayón, Gabriela Vulcano y Verónica Benai hicieron su descargo en el programa Fuera de Agenda y dejaron su testimonio.

Quien comenzó a detallar las prohibiciones por parte del Gobierno contra los periodistas acreditados, fue De Urieta quien aseguró: "Todos los años, los periodistas acreditados tenemos los cuatro palcos que se encuentran detrás del estrado donde Martín Menem preside las sesiones, ya nos había pasado de que nos corrieron a otro lado. Ahora por disposición de Casa Rosada nos dan dos palcos, del segundo piso, todos apretados". Además, agregó: "Está pensado como un show televisivo. Perjudican al lector o a la ciudadanía que no se van a poder enterar de un montón de cosas que Milei no quiere mostrar, o por cuestiones técnicas no lo podrán ver".

Por su parte, Vulcano enfatizó: "Impacta en lo que tiene que ver con el acceso a la información, qué es lo que pasa en el recinto. Más allá de la labor que desarrollamos cotidianamente, se restringe que el ciudadano pueda acceder a la mayor cantidad de información posible". En esa línea, remarcó. "Estas restricciones se dan por primera vez. En cualquier otro gobierno como Mauricio Macri, Cristina Fernández, Alberto Fernández jamás sucedió. Deja un precedente bastante preocupante".

En el mismo sentido, Cayón precisó: "No podemos sacar una foto, hay que anunciarse cada vez que vas al despacho de un diputado. ¿Por qué me tengo que anunciar con alguien de seguridad? Si es el diputado quien me recibe. No existe la posibilidad del off the record de esta manera".

Por último, Benain dio su testimonio y contó: "Se hizo un paralelismo con la medida que había tomado Trump con periodistas de la Casa Blanca. Es un Presidente que copia e imita todas las acciones que va tomando Trump en Estados Unidos. Estamos preocupados y en alerta ante esta situación".