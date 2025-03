Apertura de sesiones: las denuncias de los periodistas acreditados en Congreso

Quien comenzó a detallar las prohibiciones por parte del Gobierno contra los periodistas acreditados, fue De Urieta quien aseguró: "Todos los años, los periodistas acreditados tenemos los cuatro palcos que se encuentran detrás del estrado donde Martín Menem preside las sesiones, ya nos había pasado de que nos corrieron a otro lado. Ahora por disposición de Casa Rosada nos dan dos palcos, del segundo piso , todos apretados". Además, agregó: "Está pensado como un show televisivo. Perjudican al lector o a la ciudadanía que no se van a poder enterar de un montón de cosas que Milei no quiere mostrar, o por cuestiones técnicas no lo podrán ver" .

Por su parte, Vulcano enfatizó: "Impacta en lo que tiene que ver con el acceso a la información, qué es lo que pasa en el recinto. Más allá de la labor que desarrollamos cotidianamente, se restringe que el ciudadano pueda acceder a la mayor cantidad de información posible". En esa línea, remarcó. "Estas restricciones se dan por primera vez. En cualquier otro gobierno como Mauricio Macri, Cristina Fernández, Alberto Fernández jamás sucedió. Deja un precedente bastante preocupante".

En el mismo sentido, Cayón precisó: "No podemos sacar una foto, hay que anunciarse cada vez que vas al despacho de un diputado. ¿Por qué me tengo que anunciar con alguien de seguridad? Si es el diputado quien me recibe. No existe la posibilidad del off the record de esta manera".

Por último, Benain dio su testimonio y contó: "Se hizo un paralelismo con la medida que había tomado Trump con periodistas de la Casa Blanca. Es un Presidente que copia e imita todas las acciones que va tomando Trump en Estados Unidos. Estamos preocupados y en alerta ante esta situación".

Polémicas restricciones al trabajo de reporteros y periodistas en la apertura de sesiones de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei publicó una resolución con una serie de duras restricciones al trabajo de reporteros y periodistas en el acto de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso que se realizará el sábado a las 21 horas.

El documento lleva la firma de la presidenta del Senado Victoria Villarruel y del presidente de Diputados Martín Menem. La restricción más polémica establece que el reducido número de periodistas y reporteros gráficos acreditados a la sesión deberán realizar su trabajo en reducido espacio y no podrán transitar libremente por el recinto.

El articulo 1 de la resolución establece el "cierre total del recinto de la Cámara de Diputados para toda persona que no sea legislador. Únicamente podrá ingresar al mismo el personal de las unidades orgánicas que fuera requerido".

La periodista Rosario Ayerdi contó en Argenzuela que históricamente los reporteros gráficos entraban al recinto antes de la llegada del presidentes, hacían fotos de los diputados, de los senadores e invitados presentes y cuando comenzaba el discurso del presidente se ubicaban en distintos palcos desde donde podían seguir todos los detalles de la jornada.

Ahora, 30 trabajadores de prensa serán ubicados en un pequeño palco desde donde la visibilidad es limitada. "En ninguna asamblea legislativa se trabajo de la manera que se va a trabajar el sábado", advirtió Ayerdi. "Es un atentado contra la libertad de prensa y expresión", agregó por su parte Diego Brancatelli.