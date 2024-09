El Gobierno avanza las negociaciones con privados para traspasar las operaciones de Aerolíneas Argentinas

"El Gobierno le pone límites al señor Biró y a su gremio de pilotos, que desde sus lugares de privilegio no se cansan de perjudicar a los argentinos", indicaron a través de la cuenta de Jefatura de Gabinete en X y apuntaron contra el titular de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), que fue denunciado días atrás por "extorsiones y amenazas" por el Ministerio de Seguiridad, a cargo de Patricia Bullrich.

En ese sentido, adelantaron que repetirán la acción con autoridades de Jet Smart tal como hicieron con Fly Bondi y GOL "para buscar alternativas y evitar que se siga dañando a los sectores productivos, al turismo y a todos los argentinos que se vieron impedidos de llegar a sus destinos".

Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno impulsará una iniciativa formulada por diputados del PRO, y que será respaldada por los legisladores de La Libertad Avanza, para privatizar finalmente Aerolíneas Argentinas.

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, sostuvo que el reclamo que están llevando adelante los gremios aeronáuticos es "estrictamente salarial" y responsabilizó al Gobierno por "politizar la cuestión".

"Quien politiza la cuestión es el Gobierno que no nos convoca a reuniones, que no tiene ninguna vocación y que está anunciando que quiere vender una línea aérea de bandera que el Congreso le dijo que no puede vender", señaló en relación a las gestiones que la gestión libertaria ya inició para privatizar la empresa aérea.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó en conferencia de prensa que "en virtud de los persistentes paros que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas en caso de que las extorsiones continúen".