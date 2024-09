Para el expresidente de Aerolíneas, el conflicto es "ideológico" y es más barato "sentarse a negociar"

"No se entiende muy bien a qué se refieren. Si quieren privatizar la empresa, el Congreso ya les dijo que no. De todas maneras, es un proceso que sería muy largo y que necesariamente tiene que pasar por el Congreso, no es algo que puedan realizar en el medio de una medida de fuerza", sostuvo Ceriani en De Una por C5N.

"Eso sería un intento de solución absolutamente fallido y es de largo plazo, no de corto plazo. En la contingencia, creo que es mucho más fácil que se sienten a negociar y resuelvan el conflicto con los trabajadores que hacer amenazas y cuestiones que serían mucho más costosas para el Estado y para los usuarios", señaló.

Aerolíneas Argentinas Ceriani aseguró que Aerolíneas Argentinas "puede ser sustentable".

Ceriani indicó que, si la intención es que "venga un operador a operar los vuelos de Aerolíneas" en caso de paro, eso "va a duplicar los costos". "Es mucho más costoso hacer eso que sentarse y negociar un aumento salarial medianamente razonable. Realmente no tiene ningún sentido. Es esta cuestión ideológica de decir: 'Voy a hacer una medida ejemplar y no me importa lo que cueste'", afirmó.

"El problema es que no se habla con datos ni números, no se habla con la verdad. El año pasado la compañía no consumió un solo centavo del Tesoro nacional y este año recibió aportes, pero no fueron significativos. Entonces no hay una discusión seria sobre el déficit que realmente se está reduciendo muchísimo", destacó.

Remarcó que Aerolíneas "puede ser sustentable, pero hay que hacer una discusión seria y con los números arriba de la mesa, y no una discusión ideológica y de principios sin ningún sustento. Es absolutamente posible y realmente están chocando la calesita, porque están rompiendo una cosa que funciona bastante bien", concluyó.