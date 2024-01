El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el capítulo de reforma laboral del DNU

El fallo, firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera, sostiene que "el texto del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad, y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país".

Adorni conferencia 9 enero 2023.jpg Adorni confirmó que el Gobierno apelará cada punto del DNU que sea necesario.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió hacer lugar a la acción de amparo iniciada por la CGT contra el Estado Nacional y "declarar la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, por ser contrario al art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional".

“Se va a apelar cada una de las instancias” afirmó Adorni, quien agregó: “Estamos convencidos que son fundamentales para crear empleo, que las empresas contraten y que las personas consigan trabajo más rápido”.