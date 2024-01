Fuerte revés para el Gobierno: la Justicia declaró inconstitucional la reforma laboral del DNU

El fallo, firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera, sostiene que "el texto del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad, y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país".