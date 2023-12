El Gobierno anunció un plan de reformas estructurales que "van a cambiar a Argentina"

El titular de la Vocería respaldó el paquete de ajuste informado por el titular de la cartera económica y aclaró: "Este paquete de medidas apunta al superávit fiscal o equilibrio de cuentas públicas. Tiene que quedar claro: más allá de la lógica argentina donde gran parte de nuestras vidas vivimos inmersos en ciclos de déficit fiscales, no se puede gastar lo que no se tiene. No se puede gastar más de lo que ingresa y eso no es negociable".