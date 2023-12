Javier Milei encabeza la tercera reunión de Gabinete: definiciones sobre las nuevas medidas económicas

Live Blog Post

El Gobierno anunció un plan de reformas estructurales que "van a cambiar a Argentina"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el paquete económico de urgencia era necesario para atacar el déficit fiscal y poder implementar la estrategia para estabilizar la macroeconomía.

El titular de la Vocería respaldó el paquete de ajuste informado por el titular de la cartera económica y aclaró: "Este paquete de medidas apunta al superávit fiscal o equilibrio de cuentas públicas. Tiene que quedar claro: más allá de la lógica argentina donde gran parte de nuestras vidas vivimos inmersos en ciclos de déficit fiscales, no se puede gastar lo que no se tiene. No se puede gastar más de lo que ingresa y eso no es negociable".

En medio de un diagnóstico crítico, Adorni remarcó: "Estamos decididos a hacer las cosas bien, puntapié inicial para cambiar las cosas. Se trata de un plan de reformas estructurales que tenemos pensado, diagramado, estudiado y trazado para los próximos años que van a cambiar el rumbo de Argentina".