El Gobierno actualizará la garantía social de docentes universitarios con retroactividad a abril

A través de un comunicado, Capital Humano indicó que “asegurarán un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente”. Por el momento, no abarcará al personal no docente.

El ministerio de Capital Humano informó que actualizará la garantía social docente del sistema universitario, con retroactivo a abril de este año, aunque no alcanzará a los no docentes. El anuncio ocurre a horas de que la Cámara de Diputados debata el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario .

Además, en el mismo mensaje explicaron que "si un docente tiene dos cargos, percibirá el salario mínimo por cada uno de ellos".

Por el momento, esta compensación no alcanzará al personal no docente, aunque manifestaron que "es la intención del gobierno hacer extensivo el pago de la garantía salarial retroactiva" aplicado a los docentes.

CAPITAL HUMANO ACTUALIZARÁ LA GARANTÍA SALARIAL DOCENTE A ABRIL 2024

De acuerdo con datos de la Conadu, el salario de los docentes universitarios aumentó en agosto un 76% con respecto a diciembre de 2023, pero este incremento es inferior a la inflación registrada entre diciembre y agosto, que fue del 94,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los números señalan que el salario de un docente perdió poder adquisitivo. Incluso, si la comparación se realiza contra noviembre de 2023 la pérdida es del 23,7% en términos reales.

Pese al rechazo de los gremios, el Gobierno otorgará un aumento del 6,8% a los docentes universitarios

El Ministerio de Capital Humano informó este lunes que otorgará un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para el personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de abril.

Se trata de una cifra que había sido rechazada por los gremios docentes en una reunión con las autoridades del área de educación de la cartera que conduce Sandra Pettovello al considerar que estaba por debajo del monto perdido durante el año por la inflación y en rechazo al veto presidencial contra le Ley de Financiamiento Universitario.

"El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas", informó el Ministerio en su cuenta oficial de X.

Sandra Pettovello ministra de Capital Humano

El comunicado del Fedun contra la oferta del Gobierno

Tras el fracaso de la reunión entre el Gobierno y gremios de docentes universitarios, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado "Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial" en el que informaron que desde el sector seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y le exigirán a los diputados que sean coherentes con su mandato popular y rechacen el veto de Milei para que se convierta en ley.

"Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta concreta por parte del poder ejecutivo, se ha reunido la mesa técnica salarial y no se ha llegado a ningún acuerdo. Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente, y el único acuerdo al que se puede arribar es una convergencia entre lo que es la inflación y los incrementos salariales", indicaron en el texto.

"Reiteramos que lo que estamos pidiendo no es un incremento salarial, si no converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo. Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia", agregaron.

"Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles", completaron en el documento.