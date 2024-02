El gobernador de Salta desafió a Javier Milei: "Vamos a defender a los maestros y su lucha"

Gustavo Sáenz criticó muy duramente al Presidente y afirmó que defenderá el Fondo de Incentivo Docente (FONID). "El Norte se va a poner de pie y no de rodillas", advirtió.

En un nuevo episodio de enfrentamientos verbales entre los gobernadores y el Presidente , el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz , cruzó al Gobierno por la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y advirtió que el Norte "se va a poner de pie y no de rodillas, para decirles a aquellos que viven en Capital Federal que se levanten del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y del norte de la Patria ".

Embed Una obra que une y trae progreso a nuestra querida Salta



Habilitamos el tránsito en la Circunvalación Noroeste: una importante autopista de 5km de longitud, que se extiende desde ruta 28 hasta avenida Bolivia, con sus respectivos nudos viales. pic.twitter.com/rn1lcero4j — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 15, 2024

En un discurso encendido, Sáenz se refirió al conflicto docente que atraviesa todo el país y respaldó la lucha de los docentes. "Vamos a defender a los maestros y su lucha, porque el incentivo docente fue una lucha y un logro de ellos que empezó hace muchos años, y nos vamos a poner a su lado", dijo el mandatario salteño.

En ese sentido, redobló la apuesta y se dirigió directamente al Gobierno central. "A aquellos que piensan que la Argentina empieza y termina en la General Paz, les quiero decir que hay un Norte, que hay gauchos que dejaron su vida para que esta Patria sea libre, soberana, pero sobre todo justa y federal", exclamó Sáenz.

"Vamos a pelear por los derechos de los salteños", afirmó, y precisó: "aquí empezó la Patria, fueron nuestros gauchos los que hicieron libre la Patria. No nos vamos a arrodillar ante nadie, sólo ante Dios, y ante el Señor y la Virgen del Milagro".

Con una tónica sumamente confrontativa, el exsenador provincial apuntó a la gestión económica del presidente Milei mencionando la situación de los jubilados.

"Los que la están pasando mal son los jubilados, gente de bien que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100 mil pesos y no tienen ni para los medicamentos ni para comer", expresó el salteño.

"No es justo, porque todo este ajuste se traslada a la gente", afirmó Sáenz y a continuación se preguntó: "Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no les damos las posibilidades que les da el centro del país; cómo van a venir las industrias a querer invertir en Salta, Tucumán, o Jujuy si no tenemos rutas ni conectividad, por la visión centralista, que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar".

En el final de su discurso, el gobernador se dirigió al Presidente Milei directamente y le pidió que no haya "argentinos de primera" y "argentinos de segunda".

"Señor Presidente, tiene la oportunidad histórica de hacer que todos los argentinos tengan las mismas oportunidades", que no haya "argentinos de primera y de segunda, argentinos subsidiados de la Capital Federal que pagan el colectivo, la luz y el gas tres veces menos que los catamarqueños, los salteños, los tucumanos, los jujeños", sentenció.