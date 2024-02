Martín Llaryora volvió a apuntar contra Javier Milei: "Desconoce lo que es el interior de Argentina"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , remarcó que "Argentina necesita más acuerdos y más diálogos" y advirtió que el Gobierno no debe recurrir a los agravios: "Encapricharse y tomar actitudes casi infantiles nos parece que nos está llevando a una situación de crispación e insultos que no conducen a ningún lado" .

El ataque de Milei a Lali Espósito como estrategia para no hablar de la inflación

En esta línea, en declaraciones a radio Rivadavia expuso que el Presidente no cuenta con un programa sobre la producción. "Se crió en Capital Federal y entonces cuando quiso ir por las retenciones de las economías regionales es no entender lo que es la producción. Creo que tiene un plan fiscal, pero no tiene un plan productivo, eso es muy complicado, porque solamente habla de metas fiscales", señaló.

Martín Llaryora: "No sé qué país puede crecer recortándole y pegándole a la educación"

Por otro lado, Llaryora criticó la negativa del Gobierno a girar el Fondo de Incentivo Docente a las provincias: "Hay una visión totalmente distinta de lo que es el interior de la Argentina, se le van a cortar esos fondos a todos los docentes del país. Yo no sé qué país puede crecer recortándole y pegándole a la educación. Son visiones muy distintas, uno tiene que reducir los déficit pero tiene que saber por dónde ir".

En tanto, le respondió al Presidente por el financiamiento del Cosquín Rock y otros festivales que se llevan a cabo en Córdoba. "Hay una desinformación y una campaña de desprestigio, de tratar de distraer la atención. Si el problema de Argentina es suspender los recitales de Córdoba, la Argentina se hubiera resuelto hace mucho tiempo", manifestó.

En tal sentido, el gobernador cordobés aseguró que "los que somos del interior necesitamos continuamente generar eventos para acompañar al turismo" y recordó que "para los eventos musicales, culturales, teatrales, se generó hace muchos años una ley de eximición impositiva, porque para nosotros el turismo es una industria, genera trabajo, genera producción".